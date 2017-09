Android Pay nu ook beschikbaar voor klanten van KBC

Android Pay werd in maart gelanceerd in ons land, toen enkel voor kredietkaarten en enkel voor klanten van BNP Paribas Fortis. Vanaf vandaag kunnen ook klanten van KBC met een Android-smartphone van de betaalapplicatie gebruik maken. De app laat je toe om je bankkkaart aan je telefoon te koppelen zodat je daarmee online of aan een betaalterminal contactloos kan betalen. Voor Apple Pay, de contactloze betaaldienst van Apple, heeft KBC voorlopig nog geen plannen.