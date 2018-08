Antwerps softwarebedrijf MCS overgenomen

MCS is een snelgroeiend softwarebedrijf dat een pakket in de markt gezet heeft voor vastgoedbedrijven die hun werkplekken beter willen beheren. De onderneming ontwikkelt ook sensorgebaseerde IoT-netwerken en big-data oplossingen voor slimme gebouwen. Ze heeft kaar hoofdkantoor in Antwerpen, maar is actief in zestig landen. Eric Van Bael, de voormalige topman van HP Enterprise, is er sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de globale salesresultaten.

'Volledige levenscyclus van gebouwen digitaliseren"

De Antwerpse onderneming wordt nu overgenomen door Nemetschek. Dit bedrijf uit München ontwikkelde al in de jaren 60 software voor ingenieurs, kwam in de jaren 80 met een CAD-systeem dat architecten in 3D liet modelleren en is intussen uitgegroeid tot een grote internationale speler in de digitalisering van de vastgoedmarkt. "Met de integratie van MCS Solutions zullen we de volledige levenscyclus van gebouwen digitaliseren" zegt Patrik Heider, woordvoerder van de Nemetschek Group, in een persbericht.

"Voor MCS is deze overname een logische stap in de versnelling van onze internationale groei. De toegang tot Nemetscheks wereldwijd netwerk van klanten en partners zal ons een enorme boost geven zonder onze eigen cultuur en identiteit te verliezen", belooft Koen Matthijs, CEO van MCS.

Een overnamebedrag werd niet bekend gemaakt.