Antwerpse diamantsector stelt 'Fenix' voor, een machine die ruwe diamanten slijpt

Antwerpen is nog steeds dé draaischijf van de diamanthandel, met 84 procent van de ruwe en 50 procent van de geslepen diamanten die via Antwerpen passeren, maar het slijpen gebeurt steeds meer in landen als India en Sri Lanka, waar de lonen voor het arbeidsintensieve proces lager zijn. Fenix moet daar nu verandering in brengen.

"Ons onderzoekscentrum is erin geslaagd het slijpproces quasi volledig te automatiseren", zegt Ari Epstein, CEO van AWDC. "Dit is een absolute wereldprimeur en kan een 'game changer' zijn voor de Antwerpse diamantsector. De ruwe diamant die massaal in Antwerpen wordt verhandeld, kan nu ook weer vaker hier worden geslepen. De naam voor de machine is niet toevallig die van een vogel die uit zijn as verrijst."

Volgens Epstein is Fenix "snel en extreem accuraat": het slijpen gebeurt 10 tot 20 keer sneller en de machine voert in principe perfect uit wat hem opgedragen is, in plaats van onderhevig te zijn aan het risico van menselijke fouten. Het onderzoekscentrum van AWDC heeft een patent op de onderliggende technologieën, zoals het koud en wasonafhankelijk slijpen. Na een bijkomende testperiode zullen dit najaar de eerste toestellen door de sector worden aangekocht en in gebruik genomen.