AOL en Yahoo! worden Oath

Verizon's ceo Tim Armstrong maakte het nieuws zelf in een tweet bekend.

Verizon hoopt de overname van flink wat van Yahoo's activiteiten tegen de zomer klaar te hebben. Het gaat onder meer om Yahoo Mail, Yahoo News en Tumblr. Langs de kant van AOL, een andere ooit prominente naam op het internet - zeker in de VS, gaat het onder meer om de techsites Engadget, Techcrunch, de nieuwssite The Huffington Post, Mapquest, AOL Mail en AOL Search.

De rest van Yahoo wordt op zijn beurt omgedoopt tot Altaba en zal vooral opereren als investeringsbedrijf. Het gaat daarbij vooral om Yahoo!'s belang in de Chinese e-commercereus Alibaba. Yahoo's topvrouw Marissa Mayer zal dan ook worden opgevolgd door Thomas McInerey.

De verkoop aan Verizon verliep niet zonder obstakels. Zo moest Yahoo! de prijs van 8,83 miljard dollar terugbrengen naar 4,5 miljard dollar nadat bekend raakte dat hackers grote hoeveelheden data van gebruikers hadden bemachtigt.

Yahoo was een van de pioniers uit de beginjaren van het commerciële internet. Het bedrijf werd opgericht in 1994 en was ooit de standaard zoekmachine op het web. Maar het bedrijf kon geen vuist maken tegen concurrentie van onder meer Google.

De ooit dominante speler van het internet probeerde zijn vel meermaals te redden, onder meer met overnames als Flickr en Delicious. Tegen 2012 werd het zelf een overnamedoelwit voor Microsoft, een deal die uiteindelijk niet doorging maar wel leidde tot een samenwerking.

In 2012 leek er weer hoop voor Yahoo! Na de komst van Marissa Mayer, op dat moment de bekendste vrouw aan de top bij Google. Onder haar bewind werden onder meer Tumblr en videoadverteerder BrightRoll overgenomen. Maar de resultaten bleven uit en Yahoo moest op zoek naar een koper.