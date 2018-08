API-aanpassing Twitter jaagt externe ontwikkelaars op stang

Een aantal externe Twitter-apps werken sinds donderdag niet meer naar behoren. Dat is het gevolg van een aanpassing bij Twitter waarbij volgens de site een aantal oudere ontwikkelaarstools niet langer worden ondersteund. Twitter doet dit naar eigen zeggen om richtlijnen beter af te dwingen, trolls te beperken en meer controle over de ervaring en data te hebben.

Tot zover de formele uitleg van het bedrijf zelf want ontwikkelaars zijn minder opgezet met de keuze. De makers van een aantal externe apps, zoals Tweetings en Twiterrific vertellen een ander verhaal. Zo wordt de Twitterstream waar ze als ontwikkelaar vrije toegang toe hadden vervangen door een Account Activity API.

Die API laat echter slechts 15 accounts toe. Wie meer gebruikers wil bedienen moet 2.899 dollar per maand voor elke 250 gebruikers betalen. De ontwikkelaars stellen dat ze daardoor 16 dollar per maand per gebruiker zouden moeten aanrekenen gewoon om break-even te draaien. Ze vrezen bovendien dat Twitter met de zet gebruikers vooral naar de eigen apps wil sturen.

Dat laatste lijkt te kloppen als je weet dat sommige functies, zoals polls, bookmarks, Periscope en andere functies enkel via de site en apps van Twitter werken. Senior director voor Data Enterprise Solutions bij Twitter Rob Johnson beweert daarbij dat minder dan één procent van de externe apps de oude tools gebruikte. Al is het onduidelijk door hoeveel effectieve Twitter-accounts ze worden gebruikt.