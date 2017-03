App helpt Afrikaanse boeren meer regenwater op te vangen

De app, die gebruik maakt van realtime-gegevens van NASA-weersatellieten, laat zien waar en wanneer de meeste neerslag zal vallen in een bepaalde zone in Afrika. De boer ziet op zijn smartphone meteen hoeveel water hij kan opvangen in reservoirs. De gebruiker moet ingeven wat voor reservoir hij gebruikt en dan berekent de app op basis van de locatie en de neerslaggegevens hoeveel water er op een gegeven tijdstip zal bijkomen in het reservoir.

Enorme informatiekloof

De app werd ontwikkeld door Aline Okello, een burgerlijk ingenieur uit Mozambique, die de voorbije maanden tests deed in Zuid-Afrika. Haar land kampt met twee weerextremen, enerzijds zeer natte zomers, vaak met overstromingen als gevolg, anderzijds zeer droge winters.

Niet alleen boeren kunnen hun voordeel doen met de app. Iedereen die regenwater wil opvangen, bijvoorbeeld via het dak van een huis, weet nu meteen wat het ideale tijdstip is en hoeveel water er kan worden opgevangen. "De mensen hebben geen idee hoeveel water ze kunnen bewaren. Er is een enorme informatiekloof", zegt Okello aan de Britse krant The Guardian.

Smartphones

Het aantal mobiele telefoons in Afrika stijgt razendsnel. Begin deze eeuw had maar een kleine minderheid in Afrika een mobiele telefoon, vandaag zijn de toestellen er alomtegenwoordig. In Zuid-Afrika en Nigeria is een gsm even normaal als in de VS. De voorbije twee jaar is het aantal smartphoneverbindingen in Afrika verdubbeld. Daardoor waren er vorig jaar al meer dan 200 miljoen. Ook op het platteland groeit het aantal smartphonegebruikers snel. Daardoor is het toestel een ideaal instrument om snel kennis te verspreiden, zegt Okello.

De app is genomineerd voor de Afrikaprijs voor innovatie van de Royal Academy of Engineering in Groot-Brittannië (IPS).