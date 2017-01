App waarschuwt beleggers: Trump heeft getwitterd

Trump is de laatste tijd boos geworden op autobouwers als Ford, General Motors en Toyota, omdat ze hun auto's in Mexico laten bouwen. Toyota wil een nieuwe fabriek in het land bouwen en dat schoot bij Trump in het verkeerde keelgat. Hij trok naar Twitter en Toyota kreeg hierdoor onverwachts een koersdaling van 2 procent te verwerken.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.