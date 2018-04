Apparaat van Philips laat zorgverleners een echografie uitvoeren via hun smartphone

De draagbare echografieoplossing van Philips bestaat uit een app en uit de zogenaamde Lumify-transducer die via een USB-verbinding kan aangesloten worden op een smartphone of tablet.

"De mogelijkheden zijn veelbelovend", zegt Carmen Silverstandt, business manager echografie bij Philips Benelux. "Scholen, sportclubs, spoedartsen, ziekenhuizen of hulpverleners bij rampen kunnen dankzij mobiele echografieën sneller diagnoses stellen en in realtime schakelen met experts. Door de technologie aan smartphones te koppelen, verhogen we het gebruiksgemak voor artsen aanzienlijk."

In Nederland maakt voetbalploeg PSV al gebruik van de technologie om blessures op het veld vast te stellen. "We kunnen veel sneller een eerste diagnose en prognose stellen. En dat kunnen we overal: op het voetbalveld of in een hotel in het buitenland", aldus sportarts Stijn Indeherberge.

Volgens Philips kan het toestel ook interessant zijn binnen een ziekenhuis, aangezien een arts via live streaming echografiebeelden met een collega kan delen om samen een diagnose te stellen.