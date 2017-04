Apple betrapte Uber op spionage van gebruikers

Het is stilaan het zoveelste schandaal rond de controversiële taxidienst. In een profiel van de New York Times staat te lezen dat Uber individuele iPhones bleef traceren, ook nadat de app werd verwijderd of de telefoon zelfs helemaal werd gewist.

De praktijk is echter verboden door Apple, die wil dat een gewiste iPhone helemaal niet meer kan gelinkt worden aan eerdere apps, al dan niet van vorige toesteleigenaars. Om te voorkomen dat de praktijk werd ontdekt, maakte Uber een uitzondering in het geografisch gebied rond het hoofdkwartier van Apple in de VS.

Maar Apple ontdekte de gebruikersspionage toch waarna Tim Cook zelf met Uber-ceo Travis Kalanick ging samenzitten. Cook zou volgens de New York Times er mee gedreigd hebben om Uber helemaal uit de App Store te gooien, wat een gigantische impact zou hebben op het gebruik van de taxidienst. Kalanick zou volgens de krant nadien de praktijk hebben stopgezet.

Uber zelf wijst er op dat de traceringspraktijk, ook wel fingerprinting genoemd, vooral werd gebruikt om fraude te voorkomen. Zo werden gestolen telefoons met gestolen kredietkaarten ingezet door chauffeurs in China om dure ritjes bij zichzelf te boeken waardoor lokale Uber-chauffeurs meer geld konden verdienen.

De praktijk is een zoveelste voorbeeld waarbij het bedrijf geen rekening houdt met de privacy van gebruikers, lokale wetgeving of gewoon het algemeen fatsoen. De afgelopen maanden kwam onder meer aan het licht dat het bedrijf zijn diensten rond bepaalde overheidsgebouwen niet aanbood om juridisch onderzoek te bemoeilijken, Ook zou het chauffeurs van concurrenten traceren, het bedrijf wordt beschuldigd van het stelen van intellectueel eigendom van Waymo (Google).

In februari kwam bovendien aan het licht dat het bedrijf een bedrijfscultuur heeft die steunt op seksime en een directie die ongestoord vrouwelijke werknemers kan lastigvallen. Rond dezelfde periode dook ook een video op van Kalanick die kwaad werd tijdens een Uber-rit nadat de chauffeur hem er op wees dat hij amper geld verdient door rond te rijden voor het bedrijf.