Apple blijft Belgische zakelijke tabletmarkt domineren

Op de zakelijke smartphonemarkt haalt Apple een aandeel van een kleine 43 procent. Samsung is hier de tweede dominante naam, met een klein verschil. Samsung is goed voor 37 procent van alle geïnventariseerde zakelijke smartphones. Dat blijkt allemaal uit een analyse van Computer Profile op basis van 900 gesprekken die de afgelopen zes maanden zijn gevoerd met it-verantwoordelijken uit de Belgische commerciële en publieke sector over mobiele communicatie.

Waar vorig jaar her en der nog geopperd werd dat Apple marktaandeel lijkt te verliezen in de Belgische zakelijke markt van tablets, mogen we ondertussen concluderen dat het bedrijf nog geen reden tot paniek heeft. De zakelijke tabletmarkt blijft voorlopig stevig in handen van Apple: ruim 70 procent van alle tablets binnen bedrijven zijn iPads. Al blijft Samsung wel beetje bij beetje groeien en krijgt Microsoft langzaam ook tractie met de Surface en Surface Pro.

Samsung is stevige tweede

Hoewel Apple de grootste blijft, winnen de twee grote concurrenten elk aan terrein. Samsung heeft haar aandeel in de zakelijke tabletmarkt de laatste vijf jaar weten uit te bouwen van 2 procent in 2012 naar 9 procent in 2014 en 12 procent aan het einde van 2016. Dat is een mooie groei, maar de kloof met Apple is nog heel erg groot. 7 op de 10 tablets binnen bedrijven zijn een iPad. Panasonic is de ietwat verrassende nummer 3 met 5,7 procent. Microsoft moet zich tevreden stellen met 4,5 procent. Met de laatste twee versies van Surface en Surface Pro heeft Microsoft wel wat tractie gekregen, meent Computer Profile.

Smartphones

Wat smartphones betreft, bedroeg het aandeel iPhones 18 procent aan het eind van 2012. Twee jaar later was dat al circa 30 procent en nu beslaat het aandeel van Apple 43 procent in de zakelijke markt. In tegenstelling tot wat soms al eens te horen valt, blijft Apple dus wel degelijk heel erg sterk aanwezig binnen bedrijven. Maar het moet gezegd : de kloof met concurrent Samsung wordt ondertussen wel erg klein, want de opmars van de Zuid-Koreaanse fabrikant is zeker zo indrukwekkend : 9 procent in 2012, 26 procent in 2014 en nu dus 37 procent.

Daarmee zit onze lokale zakelijke markt helemaal in lijn met de wereldwijde globale smartphonemarkt waarin Apple maar nipt Samsung kan achterlaten. In het laatste kwartaal van 2016 was het verschil in verkoop volgens analistenbureau Gartner welgeteld 256.000 stuks : peanuts als u weet dat er in dat kwartaal wereldwijd in totaal 432 miljoen smartphones over de toonbank gingen.

Wel opmerkelijk : Chinese smartphones zien we vooralsnog nauwelijks op de zakelijke markt, terwijl die wel vlotjes hun weg vinden naar de consumenten. Huawei bezet een stevige derde plaats op de consumentenmarkt en heeft ambities om verder door te groeien, maar in de zakelijke markt moet Huawei zich tevreden stellen met 2,6 procent. De derde plaats is hier voor Microsoft dat toch nog 12 procent optekent. Wat Microsoft betreft, zit er trouwens maar weinig evolutie in het marktaandeel ; eind 2012 circa 10 procent, eind 2014 was dit 11 procent en nu dus 12 procent.

Bye bye BlackBerry

De groei van zowel Apple als Samsung is voor het grootste deel ten koste gegaan van BlackBerry. Eind 2012 bedroeg het aandeel in totaal nog 48 procent, nu is dat minder dan 2 procent. BlackBerry heeft zoals bekend besloten haar smartphonetak af te stoten. De rechten op het maken van smartphones met de naam BlackBerry liggen nu bij de Chinese fabrikant TCL, dat ook de rechten op de Alcatel-naam voor smartphones bezit. Later dit jaar wordt de eerste 'nieuwe' BlackBerry op de smartphonemarkt verwacht. Het toestel zal op Android draaien en zal naar verwachting, zoals kenmerkend voor de klassieke BlackBerry, over een fysiek toetsenbord beschikken. En ook het 'nieuwe' Nokia werkt aan een soort comeback. Of Nokia (HMD) en BlackBerry ooit hun eerdere significante marktaandelen terug weten te winnen op de zakelijke smartphonemarkt valt vooralsnog te betwijfelen.

BlackBerry is nu zo goed als volledig van de zakelijke markt verdwenen, evenals Symbian.

Mobiele besturingssystemen

De veranderingen op de zakelijke smartphonemarkt zorgen voor veel dynamiek in de aandelen van de mobiele besturingssystemen. De huidige markt laat een driedeling zien, maar het lijkt steeds meer een race tussen twee paarden te worden, Android en Apple. BlackBerry is nu zo goed als volledig van de zakelijke markt verdwenen, evenals Symbian. Microsoft heeft de transitie gemaakt van Windows Phone 7 en 8 naar Windows 10, ook op de smartphone. Naast de eigen Microsoft-toestellen zijn er ook enkele andere fabrikanten die toestellen op het Windows 10-platform uitbrengen, maar dat gebeurt slechts in zeer beperkte mate. Microsoft is ondertussen gestopt met de productie van Lumia-smartphones. Het is nu wachten op de Surface Phone. Maar ook hier kan u zich de vraag stellen of het allemaal nog wel zin heeft.

Mobile device management

Met de toename van het aantal zakelijke mobiele apparaten, stijgt ook de noodzaak voor het centraal beheren van deze apparatuur. Hoewel het gebruik van mobile device management (mdm) software is toegenomen op de Belgische zakelijke markt, is het toch nog relatief beperkt.

Het gebruik van mobile device management software blijft relatief beperkt op de Belgische zakelijke markt.

In 2015 had ongeveer 5 procent van de organisaties een mdm-oplossing. In 2015 was dat 7 procent en aan het einde van 2016 spreken we over zo'n 9 procent. Ter vergelijking, de Nederlandse markt kent een penetratie van mdm-oplossingen van 23 procent, zo blijkt uit een soortgelijk onderzoek van Computer Profile bij onze Noorderburen. De meest voorkomende mdm-oplossingen zijn MobileIron, SOTI en IBM.

