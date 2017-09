Apple brengt iOS 11 uit

Vooral voor iPadgebruikers brengt iOS 11 een hoop nieuwe functies. Zo krijgen de tablets van Apple een dock (startmenu) dat vergelijkbaar is met het dock op macOS. Apple hoopt hiermee de iPad meer en meer aan de man te kunnen brengen als alternatief voor een laptop. Ook andere nieuwe functies als 'drag and drop', een vernieuwde app-switcher en een uitgebreider toetsenbord zijn specifiek gericht op iPadgebruikers.

Slimmere Siri

Toch zijn er voor mensen met een iPhone of iPod ook nog genoeg nieuwigheidjes te ontdekken in iOS 11. Zo heeft Siri in het Nederlands twee nieuwe stemmen gekregen, een nieuwe mannenstem en voor het eerst ook een vrouwelijke stem. Ook de techniek achter Siri is flink aangepakt. De spraakassistent is daarmee slimmer en conversaties zouden een stuk menselijker moeten zijn.

Vernieuwde App Store

Qua vormgeving lijkt iOS 11 veel op zijn voorganger. Wel zijn meer vetgedrukte titels en meer gedefinieerde knoppen in het systeem te vinden. iOS 11 oogt daarmee weer net een stukje moderner. De App Store is compleet vernieuwd. In de nieuwe appwinkel ligt de nadruk op het ontdekken van nieuwe apps en games.

Andere, kleinere, verbeteringen aan iOS 11 bestaan onder meer uit een Bestanden-app (een soort verkenner voor iOS), de mogelijkheid om Live-foto's aan te passen, de samenvoeging van het notificatiecentrum en het bedieningspaneel, snelheidsaanduidingen en rijbaanbegeleiding in Apple Maps en de mogelijkheid om gezondheidsinformatie op te slaan in iCloud.

iOS 11 kan gebruikt worden op vrijwel alle nieuwe iPhones, iPads en iPods. De iPhone 5S, iPad Mini 2 en alle daarna uitgebrachte apparaten kunnen iOS 11 draaien. Mensen die iOS 11 op een iPod willen installeren, hebben minimaal een iPod Touch van de zesde generatie nodig.