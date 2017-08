Apple brengt meer iPhones aan de man

In totaal werden er ruim 41 miljoen iPhones aan de man gebracht, tegen dik 40 miljoen in het vergelijkbare kwartaal vorig jaar. De opbrengsten van Apple bedroegen 45,4 miljard dollar, omgerekend ruim 38 miljard euro. Dat is 7 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst ging daarbij met bijna 12 procent omhoog naar 8,7 miljard dollar.

Apple is het meest waardevolle beursbedrijf ter wereld, maar de laatste tijd zijn analisten die het bedrijf volgen gespannen. De concurrentie op de smartphonemarkt is flink toegenomen, vooral in China. In de eerste drie maanden van dit jaar ging de iPhone-verkoop wereldwijd bovendien omlaag. Ook leefden er recent zorgen over een mogelijke vertraging in de productie en levering van de volgende iPhone.

Prognose

Het bedrijf voorspelt voor het nieuwe kwartaal nu een omzet tussen de 49 miljard dollar en 52 miljard dollar. Die optimistische prognose lijkt er op te duiden dat Apple in september zonder vertraging met een nieuwe smartphone kan komen, wat de verkoop dan zal aanjagen. Mede dankzij die verwachting zat het aandeel Apple in de zogeheten nabeurshandel in New York dan ook in de lift.

Apple deed afgelopen kwartaal niet alleen goede zaken met iPhones. Ook de verkoop van de iPad en de Mac gingen omhoog. Apple-topman Tim Cook benadrukte in een toelichting verder de sterke omzetgroei bij diensten als de App Store en Apple Music.

China

In China gingen de opbrengsten van Apple overigens wel met circa een tiende omlaag. In dat land zijn veel lokale smartphonefabrikanten actief, die doorgaans goedkopere toestellen aanbieden.