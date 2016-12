Apple deelt zijn AI-onderzoek

Machine learning en artificiële intelligentie zijn een belangrijke groeipoot voor de grote techbedrijven, waaronder Apple. In zijn paper beschrijft het machine learning onderzoeksteam van de techgigant een nieuwe methode voor 'simulated + unsupervised learning'.

Het komt erop neer dat de artificiële intelligentie getraind wordt dingen te herkennen op beelden. Voor de gemakkelijkheid worden daarvoor vaak 'synthetische' of digitaal gegenereerde beelden gebruikt. Die hebben het voordeel dat elk object al benoemd is. Voor 'echte' beelden, moet iemand eerst elke foto gaan onderzoeken om aan te duiden welke objecten, bijvoorbeeld, bomen zijn, of honden, of wolken. Synthetische beelden zijn dus goedkoper, maar hebben het nadeel dat ze misschien de verkeerde dingen gaan aanleren aan de AI. De beelden hebben niet altijd dezelfde kwaliteit als de echte. Apple's techniek probeert dat nu te verbeteren.

Dat Apple dit onderzoek publiceert is opmerkelijk, omdat het bedrijf altijd erg gesloten bleef over waar het mee bezig is. Concurrenten als Google, Facebook, Microsoft en een hele rits anderen zijn ook al even bezig met machine learning onderzoek, en zij hebben samen al honderden academische papers uitgegeven waarin hun research gedocumenteerd is. Voor Apple is het nu de eerste keer.

Waarom Apple zijn typische geheimdoenerij achterwege laat is niet helemaal duidelijk, al wordt wel vermoed dat het een poging kan zijn om nieuwe onderzoekers aan te werven. AI-expert is, zeker in deze tijden, een knelpuntberoep en de beste onderzoekers zouden liefst hun bevindingen zo snel mogelijk delen, zoals dat nu gebeurt bij de andere techbedrijven.