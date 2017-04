Apple duikt in de satellieten

De twee oud-Googlers zouden bij Apple een nieuw hardwareteam vormen dat onder leiding staat van Greg Duffy. Hij richtte webcameramaker Dropcam op dat werd overgenomen door Nest, dat op zijn beurt weer door Google werd gekocht. Duffy toog eerder dit jaar al naar Apple.

Apple zou bovendien gesprekken met Boeing hebben gevoerd om partner-investeerder te worden van een plan om met meer dan duizend satellieten, die in een baan relatief dicht om de aarde worden gebracht, breedbandinternet te kunnen verzorgen. Volgens Bloomberg is het in de sector een publiek geheim dat Apple dat plan van Boeing financiert.

Overigens is het volgens Bloomberg ook nog altijd mogelijk dat Apple de kennis van satellieten wil inzetten om zijn kaarten-app te kunnen verbeteren. Het bedrijf zet al drones in om de informatie voor de kaarten vast te leggen.