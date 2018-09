Apple eist privacybeleid van alle apps

De maatregel gaat van start op 3 oktober en werd door Apple zelf aangekondigd. Ontwikkelaars moeten een link of tekst voorzien bij het indienen van hun app die uitlegt wat de app doet met je data. Het privacybeleid kan enkel worden gewijzigd bij een nieuwe versie van de app.

Het bedrijf zet al een tijdje in op privacy en wil dat nu doortrekken naar externe apps. Zo moeten ontwikkelaars ook bevestigen dat de externe partijen waarmee ze samenwerken dezelfde of gelijkaardige bescherming bieden van gebruikersdata. Apple geeft ontwikkelaars meteen ook enkele richtlijnen mee, onder meer met best practices en informatie over de wetgeving in de EU, Japan of de VS.

Vermoedelijk speelde ook het Cambridge Analytica-schandaal bij Facebook een rol in de beslissing. Daarbij speelde een app op Facebook persoonlijke gegevens van gebruikers (en hun vrienden) door voor gerichte politieke propaganda.

Of Apple het privacybeleid enkel zal controleren, of er ook de goedkeuring van de app van laat afhangen is niet bekend. In het geval van het eerste staat het ontwikkelaars in principe nog steeds vrij om gebruikersdata door te verkopen of voor andere doelen te gebruiken, zo lang ze dat ook effectief aangeven in hun privacybeleid.