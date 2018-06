'Apple en App Store goed voor ruim 23.000 jobs in België'

Apple zet zichzelf in de bloemetjes als Europese jobmotor. Het bedrijf claimt in zijn jobrapport ruim 1,7 miljoen jobs te hebben gecreëerd in Europa. "Vorig jaar hebben we meer dan 10 miljard euro uitgegeven bij meer dan 4.300 Europese leveranciers", luidt het voorts. In België zegt het bedrijf 119 leveranciers te hebben. Apple benadrukt graag dat het banen schept, zeker in het licht van vaak gehoorde kritiek dat internationale concerns te weinig belastingen betalen in Europa. (Belga)