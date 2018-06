Apple gaat Facebook-tracking blokkeren

Een nieuwe functie in iOS en MacOS zou gebruikers moeten toelaten tracking door bijvoorbeeld Facebook of Google te blokkeren, dat kondigt Apple's software SVP Craig Federighi aan op WWDC, Apple's jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie. Het draait hier om third party tracking cookies, waarmee sociale netwerken gebruikers over verschillende websites kunnen volgen. "We hebben ze allemaal wel gezien, die 'like' knopjes, en 'share' knopjes, en de commentaarvelden. Wel, het blijkt dat die gebruikt kunnen worden om jou te volgen, of je er nu op klikt of niet," aldus Craig Federighi.

Apple's webbrowser Safari zal nu de toestemming van gebruikers vragen voordat het sociale netwerken toelaat om hun activiteiten op te volgen. Daarnaast zal Apple in MacOS Mojave ook een techniek tegengaan genaamd 'fingerprinting'. Daarmee proberen adverteerders om gebruikers toch te tracken nadat ze hun cookies verwijderen. Met de methode probeert men computers te identificeren via, onder meer, de fonts en plug-ins die erop geïnstalleerd staan. Apple zal dat omzeilen door webpagina's te tonen die minder details over de computer opvragen.

De nieuwe functies zijn, gezien het huidige privacyklimaat, niet echt verrassend. Tracking cookies worden voor allerlei redenen gebruikt, maar hun belangrijkste nut ligt hem in gepersonaliseerde advertenties. Apple haalt zelf zijn geld niet uit de advertentiebranche, in tegenstelling tot pakweg Facebook en Google. Het blokkeren van dit soort cookies is voor Apple dus een 'makkelijke' manier om zijn eigen imago wat op te poetsen. Wel zou deze functie de relaties tussen Apple en zijn collega-techgiganten wat kunnen verzuren.