Apple gaat nieuw datacenter bouwen in Denemarken

De investering in Åbenrå is de derde grote investering die Apple in Europa doet. Eerder maakte het al bekend een serverpark in de buurt van Viborg (eveneens Denemarken) te bouwen. De bouw daarvan ligt op schema en later dit jaar wordt het center in dienst genomen. De bouw van een serverpark in het Ierse Athenry heeft vertraging opgelopen. De lokale overheid ligt dwars.

Volgens Apple is Denemarken een goede plek voor serverparken omdat het land veel tijd en geld in nieuwe vormen van energieopwekking steekt. Voor Europeanen betekenen de plannen van Apple dat hun data in de toekomst niet meer in de Verenigde Staten terecht hoeft te komen.

Nu draait Apple volledig op Amerikaanse servers en wordt data van Europeanen automatisch in de VS opgeslagen. Juridisch zal het weinig verschil maken aangezien Apple een Amerikaanse bedrijf blijft, maar het kan wel een flinke snelheidsverbetering opleveren.