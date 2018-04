Apple gaat (opnieuw) strijd aan met onafhankelijke smartphoneherstellers

Met iOS 11.3 gaat Apple (nogmaals) de strijd aan met goedkopere reparatieopties voor gebroken schermen op haar smartphones. Normaal gezien wil het bedrijf dat gebruikers hun beschadigde toestellen terug opsturen naar Apple, of langsgaan bij een officiële herstelwinkel. Dit is echter vaak de duurste optie, aangezien de onderdelen ook online kunnen aangekocht en hersteld worden door derden. Dat werkt normaal gezien even goed, en is een pak goedkoper.

Strijd tegen derden

Daar wil Apple uiteraard iets aan doen. De nieuwste update zorgt ervoor dat schermen die niet hersteld werden door hen op geen enkel commando meer reageren, waardoor de smartphone vrijwel onbruikbaar wordt. De getroffen toestellen werkten voor de update nog perfect, dus het gaat hier wel degelijk om een softwarematige blokkering van Apple om te tonen dat gebruikers best niet langsgaan bij iemand anders voor reparatie.

Het is niet de eerste keer dat de Amerikaanse smartphonefabrikant zo een actie onderneemt. Vorig jaar gebeurde er nog een gelijkaardige update voor iPhone 7-toestellen waardoor het touchscreen niet meer werkte. De functionaliteit van het touchscreen werd echter iets later hersteld met een update. Ook de herstellingen van de iPhone X maakt Apple extra moeilijk. Een scherm laten vervangen door iemand anders dan Apple, zélfs met officiële onderdelen, zorgt ervoor dat zowel de lichtsensor als de face ID van het vlaggenschip dienst weigeren.

Oplossing

Het is nog niet zeker of Apple een update zal lanceren die het probleem verhelpt. Verschillende onafhankelijke repairshops laten wel al weten dat ze een idee hebben waar het probleem precies zit. Ieder touchscreen zit verbonden aan een microchip, die waarschijnlijk het touchscreen via software blokkeert. Het probleem oplossen houdt dus in dat de smartphone terug open moet om die chip te vervangen.

Wie dus een iPhone 8s of 8s Plus heeft en onlangs het scherm liet vervangen door iemand anders dan Apple, updatet dus voor alle veiligheid beter nog niet naar iOS 11.3.