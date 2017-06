Apple geeft eerste publieke beta iOS 11 vrij

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op beta.apple.com. iOS 11 is vooral gericht op de iPad. Er zijn meerdere vernieuwingen ten opzichte van iOS 10. Zo wordt het mogelijk om meerdere apps naast elkaar te gebruiken. iPhone-gebruikers kunnen straks in iOS 11 geld overmaken via Apple Pay. iOS heeft ook ARKit, een feature die het systeem geschikt maakt voor augmented reality.

Naast de publieke beta van iOS 11, heeft Apple ook de eerst publieke testversie van tvOS 11 vrijgegeven. De beta's van macOS High Sierra en WatchOS 4 worden ieder moment verwacht. Ontwikkelaars konden eerder deze maand, direct na Apples ontwikkelaarsconferentie WWDC, al aan de slag met het nieuwe systeem.