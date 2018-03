Apple geeft hint voor einde van iTunes-downloads

In een brief aan mensen uit de muzieksector zegt Apple dat het stopt met iTunes LPs, dat is een digitale versie van een album waarbij je als extra interactief artwork en andere extra's kan voegen. Vanaf maart kan je geen nieuwe LPs meer toevoegen in de iTunes Store. De bestaande exemplaren blijven nog tot eind dit jaar beschikbaar. Aldus de brief die de Britse krant Metro kon inkijken.

iTunes LPs waren niet bepaald hoogvliegers in de digitale muzieksector. Maar dat Apple er nu mee stopt doet de vraag rijzen of het bedrijf plannen heeft om op termijn helemaal te stoppen met betaalde muziekdownloads. Zo zou Apple in de brief stellen dat het gelooft dat streaming de toekomst van muziek is.

Mark Mulligan, media-analist bij MIDiA Research zegt tegenover de Britse krant dat het techbedrijf momenteel nog geld verdient aan de downloads, waardoor een onmiddellijke stopzetting waarschijnlijk niet aan de orde is. Maar volgens hem zal dat op een bepaald moment wel gebeuren.

Verouderd design

Apple zet sinds enkele jaren sterk in op muziekstreaming en vooral in de VS groeit het sneller dan concurrent Spotify. Tegelijk valt op dat de iTunes Store al enkele jaren met hetzelfde design blijft kampen en iTunes als muziekspeler stilaan verouderd is in termen van design en gebruiksvriendelijkheid.

Voorlopig blijft Apple muziekdownloads aanbieden, maar we trekken daarbij ook de vergelijking met de iPods. Met uitzondering van de iPod Touch besteedt Apple ook hier al enkele jaren geen aandacht aan. Bestaande toestellen krijgen geen nieuwe functies of worden niet vervangen door nieuwe modellen. Het lijkt er op dat iTunes stilaan dezelfde behandeling krijgt.