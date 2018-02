Apple gooit Telegram uit de App Store

Telegram is nog wel te gebruiken op iOS, maar als de app wordt gewist, is het niet mogelijk hem opnieuw te downloaden. "We zijn verwittigd door Apple dat ongepaste inhoud beschikbaar was gemaakt aan onze gebruikers en onze beide applicaties zijn uit de App Store gehaald", aldus Durov. "Eens we bescherming hebben geïnstalleerd, verwachten we dat de apps opnieuw in de App Store zijn."

Apple gaf geen details vrij. Ook Durov liet in het midden over welke inhoud het dan juist ging. Volgens technologieblog TechCrunch staat in de richtlijnen van Apple dat er filters moeten zijn voor laakbare inhoud, mechanismen om dat te melden en de mogelijkheid om gebruikers te blokkeren.

Terreurpropaganda

Telegram lag in het verleden al meermaals onder vuur vanwege de verspreiding van terreurpropaganda op de toepassing. De applicatie is populair omdat de berichten versleuteld worden en zo niet op te sporen zouden zijn voor de autoriteiten. Het wordt onder meer beschouwd als een van de favoriete communicatiekanalen van terreurgroep IS.

IT-veiligheidsexperten twijfelen weliswaar aan de degelijkheid van de versleuteling van Telegram.