Apple haalt Withings-producten uit zijn winkels

Apple ligt sinds vorige week in de clinch met Nokia Technologies, de patentbeheerder van de vroegere telefoonbouwer. De twee techbedrijven sloten in 2011 na een eerdere juridische strijd een overeenkomst waarin afspraken werden gemaakt over het gebruik door Apple van Nokia-patenten. Vorige week spande Nokia echter een rechtszaak aan over 32 patenten waarover de twee het nooit eens zouden zijn geworden. Apple, van zijn kant, beschuldigt Nokia er in een andere rechtszaak van bepaalde patenten uit de eerdere overeenkomst te hebben houden met de bedoeling om 'buitensporige royalties te eisen'. Het bedrijf zegt in een mededeling aan nieuwssite TechCrunch dat Nokia 'de tactieken van een patent troll' gebruikt. Dat zijn bedrijven die leven van het aanklagen van anderen voor vermeende patentbreuk.

Het lijkt erop dat het eerste slachtoffer van de strijd nu de gezondheidsgadgets van Withings zijn. De Franse accessoiremaker, die eerder dit jaar werd overgenomen door Nokia, maakt onder meer weegschalen, bloeddrukmeters en babyfoons die communiceren met smartphones en fitnesstrackers. Die producten zijn nu niet meer te vinden in Apple's online winkel en zouden ook uit de fysieke winkels verdwenen zijn.