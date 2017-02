"Apple heeft geen interesse in mediabedrijven als Netflix"

Volgens de softwarebaas wil het bedrijf zich binnen Apple Music focussen op eigen 'unieke content' en zich daarmee onderscheiden van diensten als Spotify.

Zo'n uniek programma komt er nu in de vorm van "Planet of the Apps". een format waarbij wereldsterren als Jessica Alba, Will.i.am, Gwyneth Paltrow en entrepeneur Gary Vaynerchuck aan appontwikkelaars uitleggen waarom hun app wel of niet goed is.

"We proberen dingen te maken die uniek en cultureel zijn", liet Cue daarover op de conferentie van Recode weten. "Als we zoals alle anderen zouden willen zijn, zouden we inderdaad beter een bedrijf overnemen om dit te doen."

Vorige week liet Jimmy Iovine in een interview met Variety al weten dat Apple steeds meer video aanbiedt, maar "geen concurrent met Netflix is". "Als ik lees dat mensen ons een concurrent van Netflix noemen, kan ik alleen maar met mijn hoofd schudden. Het is Apple Music. Dat onze dienst naast audio toevallig ook video bevat heeft niets te maken met wat Netflix doet", aldus Iovine.

Apple Music blijft gestaag groeien

Cue kwam verder niet met exacte cijfers, maar volgens hem loopt het lekker met de muziekdienst Apple Music. In september van het afgelopen jaar kwam Apple wel met cijfers en toen hing het aantal abonnees nog op 19 miljoen, nu zou dat boven de 20 miljoen liggen. Ondanks het groeiende ledental is Cue nog niet helemaal tevreden over hoe het gaat met Apple Music. Volgens hem maken wereldwijd zo'n 100 miljoen mensen gebruik van een streamingdienst, maar is dat nog maar een fractie van het totale aantal muziekliefhebbers.

"Niet te lang exclusief"

Apple hoopt zich te kunnen onderscheiden met eigen videocontent en exclusives. Over dat laatste heeft Cue een duidelijk mening. Wat hem betreft zijn exclusives een goede manier voor muziekdiensten en artiesten om aan gerichte reclame te doen voor de korte termijn, maar mag een album nooit heel lang exclusief blijven. "Op de lange termijn zijn exclusives slecht voor de industrie", aldus Cue.