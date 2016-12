Apple in beroep tegen Europese beslissing over belastingsvoordeel

Technologiegigant Apple heeft zoals aangekondigd beroep aangetekend tegen het besluit van de Europese Commissie dat Ierland 13 miljard aan belastingen en rente moet terugvorderen van het bedrijf. Dat bericht de Duitse krant Die Welt maandag op gezag van Apple. Ondertussen hebben de Ierse autoriteiten Europa ervan beschuldigd de soevereiniteit van het land inzake fiscaliteit te schenden.

De financieel verantwoordelijke van Apple Luca Maestri beschuldigt Europees commissaris voor de Medediging Margrethe Vestager ervan een politieke agenda na te volgen. 'Wat de Commissie hier doet, is een schande voor de Europese burger. Ze moet zich schamen', aldus Maestri aan de krant.

Apple genoot volgens Brussel jarenlang belastingvoordeel in Ierland terwijl dat verboden is onder de EU-regels voor staatssteun. De Amerikaanse technologiegigant heeft al sinds 1980 een fabriek in het Ierse Cork. Daar worden tegenwoordig iMac-computers gemaakt, maar de vestiging stelt het bedrijf ook in staat te profiteren van de lage bedrijfsbelasting in het land. De Commissie besliste daarom dat Apple 13 miljard aan achterstallige belastingen moet terugbetalen aan Ierland.

Apple heeft ondertussen met een document van 50 bladzijden beroep aangetekend tegen de beslissing. Volgens Apple houdt de Europese Commissie geen rekening met de Ierse belastingregels en het internationale belastingsysteem. De multinational beweert ook dat het optreden van de Europese Commissie de investeringen en de jobcreatie in Europa schaadt. De Ierse autoriteiten kondigden eerder ook aan in beroep te gaan. Het Ierse ministerie van Financiën verklaarde zondag nog dat de Europese Commissie niet bevoegd is om unilateraal haar eigen mening op te dringen in verband met de geografische reikwijdte van het fiscale beleid van een land. 'De Commissie wil de Ierse wetgeving rond de bedrijfsbelasting herschrijven', aldus het ministerie, dat nog toevoegt dat er procedurefouten zijn gebeurd tijdens het onderzoek van Europa, dat in 2014 werd gelanceerd.