Apple is het waardevolste beursgenoteerde bedrijf ooit

De beurswaarde van techgigant Apple lag begin deze week op 776,7 miljard dollar. Dat is de hoogste waardering voor een beursgenoteerde bedrijf ooit. Die vaststelling komt er nadat de aandelen van Apple maandagochtend klommen naar een prijs van 149,03 dollar per aandeel. Het bedrijf breekt daarmee zijn eigen record. In februari 2015 was het al even een ontstellende 774,7 miljard dollar waard.

Een en ander komt er na een positief rapport van analisten, die onder meer veel verwachten van de verjaardagseditie van de iPhone. Dat toestel, dat waarschijnlijk de naam iPhone 8 mee zal krijgen, wordt in september aangekondigd maar de geruchtenmolen over het model is al volop aan het draaien. Het toestel komt er tien jaar na de eerste iPhone, dus een soort feesteditie wordt wel verwacht.

De financiële analisten krijgen er ondertussen maar niet genoeg van. Volgens één optimistische analist, Brian White van de firma Drexel Hamilton, zouden Apple's aandelen later dit jaar tot 202 dollar per aandeel kunnen stijgen. Daarmee zou Apple een biljoen dollar ('trillion' in het Engels) waard zijn.