Apple is zijn focus kwijt, en vindt hem niet terug op WWDC

De geruchten in de aanloop van WWDC waren niet spectaculair en de conferentie kon evenmin verrassen. Zo barst iOS12 niet van de nieuwe features, maar is het eerder een stabiliteitsrelease, gericht op het versnellen van nieuwe en oude toestellen. Apple leek vooral te consolideren met onder andere enkele functionele verbeteringen van Siri en een batterij aan nieuwe mogelijkheden voor ARKit. Op zich niet slecht, maar bezwaarlijk wereldschokkend. Voor macOS onthouden we vooral de introductie van een dark mode: leuk voor consumenten, maar meer niet. Soms durft Apple vooraf volmondig aangeven dat het gefocust heeft op stabiliteit en performance, maar nu leek de Amerikaanse technologiereus zich er zonder excuses bij neer te leggen dat deze editie van WWDC weinig spectaculairs te bieden had.

De meest ingrijpende aankondiging was ongetwijfeld het nieuwe framework voor applicaties op zowel macOS en iOS: Marzipan. Ondanks de eerdere lekken geeft Apple te kennen dat Marzipan nog verre van klaar is. Pas in 2019 kunnen ontwikkelaars ermee aan de slag. Op WWDC sprak Apple zelfs niet van een 'Alpha' of een 'Beta'-versie, maar van een teaser. Meer on-Apple dan dat wordt het bijna niet. Vanaf volgend jaar moet Marzipan ontwikkelaars wel helpen om applicaties heel eenvoudig van iOS over te zetten naar macOS, met bijhorende ondersteuning voor onder andere muis en toetsenbord. Vermoedelijk hoopt Apple zo om meer mensen naar zijn Mac-ecosysteem te lokken, al betwijfel ik persoonlijk of de toevoeging van iOS-applicaties een grote impact zal hebben op het marktaandeel.

Geen inhaalbeweging

Delen Siri 2.0 waarop we met z'n allen hadden gehoopt, blijft achterwege.

Apple maakt van WWDC geen gebruik om opnieuw het voortouw te nemen. De nieuwe digital health-functie, waarbij consumenten hun telefoongebruik kunnen monitoren en zichzelf beperkingen kunnen opleggen, is nog beperkter dan werd voorspeld. Siri, dat intussen op technisch vlak flink achterop hinkt op onder andere Amazon Alexa en de Google Assistant, kreeg enkele nieuwe mogelijkheden en werd zo net iets nuttiger, maar zeker niet slimmer. Voortaan kunnen gebruikers een soort snelkoppelingen in Siri aanmaken, waarbij een gesproken commando correspondeert met acties in een app. Best leuk, maar niets meer dan een opnieuw verpakte versie van de Workflow-app die Apple vorig jaar kocht. Siri 2.0 waarop we met z'n allen hadden gehoopt, blijft achterwege.

Apple probeerde de beperkte nieuwswaarde van de ontwikkelaarsconferentie nog te camoufleren met enkele heel consumentgerichte nieuwigheden. Zo krijgt Facetime een groepsfunctie en iMessage een geïntegreerde camera duidelijk geïnspireerd door Snapshat. Apple rent Samsung ook nog achterna naar de bodem van de Uncanny Valley met op je gezicht gebaseerde Animoji: de Memoji.

Wat krijgen de ontwikkelaars?

De verdere uitbouwing van ARKit tot een quasi volwaardig product, was het dichtste dat Apple kwam bij het nemen van een voortrekkersrol. We missen nog steeds een killer app voor AR, maar ontwikkelaars hebben binnenkort wel de tools om daar naar op zoek te gaan. Apple leek in ieder geval te hopen dat we de nieuwe mogelijkheden met z'n allen snel zouden omarmen. Ik vermoed dat Cook de komende jaren heel sterk op AR wil inzetten, waardoor de steun van ontwikkelaars essentieel is.

Delen Vroeger kon het bedrijf uitpakken met één product, dat zodanig uitgepuurd was dat het de perfectie benaderde. Dit jaar zagen we op WWDC niets van vergelijkbaar niveau.

Verder blijven we als ontwikkelaars op onze honger zitten. We moeten nog steeds met het archaïsche Xcode werken, dat op het vlak van gebruiksvriendelijkheid niet kan tippen aan de Visual Studio van Microsoft. Een dark mode lost dat probleem heus niet op. Na de keynote, op de Platforms State of the Union, lanceerde Apple nog een nieuwe feature die gebruikers zal helpen om sterke wachtwoorden te gebruiken. Nuttig ter bescherming van de gebruikers, maar opnieuw niet echt spannend, ook niet voor de ontwikkelaar. WWDC moet in theorie nochtans een ontwikkelaarsconferentie zijn. Dit jaar leken de aankondigingen het niveau van opvullertjes voor consumenten-events zoals de iPhone-lancering niet te overstijgen.

Geheim project

Ik hoop dat Apple snel opnieuw focus vindt. Vroeger kon het bedrijf uitpakken met één product, dat zodanig uitgepuurd was dat het de perfectie benaderde. Apple maakte misschien niet de eerste tablet of de eerste smartphone, maar de iPad en de iPhone waren wel de eerste producten in hun categorie die er toe deden. Vanaf hun lancering werden ze voor velen synoniem met de productcategorie waarin ze thuishoren. Dit jaar zagen we op WWDC niets van vergelijkbaar niveau.

Het wordt zo stilaan tijd dat Apple opnieuw doet waar het goed in is, en de wereld verbluft met de volgende 'one-more-thing'. Ondanks alles ben ik zelf erg hoopvol na deze WWDC. Het is natuurlijk speculatie, maar je hoeft geen expert te zijn om te zien dat Apple gisteren niet het resultaat van een jaar werk heeft voorgesteld. De R&D-capaciteiten in Cupertino zijn een stuk uitgebreider. Ik vermoed dat een heel groot deel van het budget en de beschikbare mankracht naar ergens anders is gegaan. Iets waar we momenteel nog niets van weten. Dat doet een mens dromen over de volgende keer dat Cook het podium zal opstappen.