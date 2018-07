Apple klaagt ex-werknemer aan voor diefstal bedrijfsgeheimen

De man zou tijdens zijn vaderschapsverlof op 28 april even zijn teruggekeerd naar de Apple campus en daar een 25 pagina's tellende blauwdruk hebben overgezet op een persoonlijke laptop. Die blauwdruk zou van een printplaat zijn die Apple voor zijn zelfrijdende wagen ontwikkelt.

De bal ging aan het rollen toen de man zijn overste nadien liet weten dat hij het bedrijf zou verlaten om voor het Chinese Xiapeng Motors zou gaan werken. Een fabrikant van slimme elektrische voertuigen die in de VS actief is onder de naam XMotors.

tDe overste zou daarop Apple's security hebben ingelicht. Zij ontdekten dat de man in kwestie bij zijn bezoek op 28 april zeer uitgebreid had gezocht in de geheime database van Apple's project rond autonome voertuigen en het bewuste bestand had gekopieerd. Ook zou hij hardware hebben ontvreemd en van collega's een inkijk hebben gekregen in een propriëtaire chip.

De man in kwestie kreeg op 27 juni bezoek van de FBI over de zaak. Kort nadien, op 7 juli, werd hij gearresteerd op de luchthaven nadat de FBI had ontdekt dat hij last minuten een vlucht naar China had geboekt.

XMotors, de Amerikaanse vestiging van Xiapeng Motors, zegt intussen dat het geen weet heeft of de man gegevens heeft doorgespeeld. Wel zou hij intussen niet meer voor het bedrijf werken.