Apple koopt concurrent van Blendle

Texture, tot 2015 bekend als 'Next Issue' was in 2012 opgericht door uitgevers als Condé Nast, Hearst, News Corp en Time Inc. Gebruikers hebben toegang tot honderden bekende en minder bekende tijdschriften, waaronder Cosmopolitan, Elle, Esquire, Forbes, Fortune, GQ, Harper's Bazaar, Marie Claire, Maxim, Men's Health, Mother Jones, National Geographic, Newsweek, O, People, Reader's Digest, Rolling Stone, Runner's World, Sports Illustrated, The New Yorker, Time, Vanity Fair, Vogue en Gluten-Free Living.

De app is beschikbaar op iOS en Android. Texture wordt wel het 'Netflix van de tijdschriften' genoemd. Zo betaal je 9,99 dollar voor onbeperkte toegang.

Apple maakt al de apparaten waarmee mensen informatie lezen, zoals iPhones en iPads. De laatste tijd richt het bedrijf zich ook steeds meer op de diensten die mensen dan gebruiken. Apple kocht een paar maanden geleden bijvoorbeeld de muziekherkenningsapp Shazam voor ongeveer 400 miljoen dollar.

Voor zover bekend heeft Apple nog geen plannen om de diensten van Texture aan te passen. Zowel Android- iOS als Windows-gebruikers zullen de magazines van de dienst dus kunnen blijven gebruiken.