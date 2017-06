Apple koopt eyetrackingbedrijf SensoMotoric

Apple lijkt weer zich steeds meer op virtual en augmented reality te storten. Op zijn developer conference begin juni liet het nog een ARKit op de wereld los, een platform waarmee ontwikkelaars AR-toepassingen voor de iPhone en iPad konden maken. Nu zijn er geruchten dat de techgigant SensoMotoric Instruments heeft gekocht, een Duitse firma die slimme brillen maakt die de oogbewegingen van de dragers kunnen volgen. De overname werd opgemerkt door de blog MacRumors, die ze afleidde uit juridische documenten van de Duitse Kamer van Koophandel. Apple heeft de aankoop ondertussen bevestigd in een mail aan nieuwssite CNET.

SensoMotoric maakt 'eye tracking' sensoren, die uitvissen waar mensen naar kijken. De technologie kan in allerlei verschillende sectoren gebruikt worden, waaronder medisch onderzoek, linguistiek, fysieke training, maar ook AR en VR.

Eye tracking bedrijfjes liggen met de opkomst van die nieuwe technologie goed in de markt. Eerder kocht ook grote concurrent Google al het bedrijfje Eyefluence, in een poging om zijn VR een duwtje in de rug te geven.