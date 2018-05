Apple laat Europese gebruikers al hun verzamelde gegevens downloaden

De GDPR-deadline van vrijdag nadert, en dat geldt natuurlijk ook voor techgiganten zoals Apple. Het bedrijf heeft een nieuwe privacypagina gelanceerd vanwaar gebruikers die inloggen met hun Apple ID hun persoonlijke gegevens kunnen inkijken en aanpassen.

Je kan je account ook rechtstreeks tijdelijk deactiveren of permanent verwijderen. Gebruikers die hun account tijdelijk bevriezen, kunnen geen aankopen meer doen in de online winkels van Apple of gebruikmaken van de diensten.

Volgens Apple gaat het om een enorme hoeveelheden data, en het kan maximaal een week duren alvorens een download van gebruikersgegevens klaar is. Gebruikers die bezorgd zijn omwille van de grootte van de download kunnen een maximumgrootte selecteren. Er kan gekozen worden tussen een bestand van maximaal 1GB, 2GB, 5GB, 10GB of 25GB. Vervolgens wordt de data verdeeld op een manier die op de maximale bestandsgrootte is aangepast.

Apple is niet het enige bedrijf dat opvallende aanpassingen maakt ten gevolge van GDPR. Facebook maakt van de nieuwe regulering gebruik om gezichtsherkenning voor Europese gebruikers door te voeren eens de gebruiker toestemming heeft gegeven.