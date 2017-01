'Apple lanceert dit jaar eigen variant Google Glass met Carl Zeiss-lenzen'

Dat schrijft populaire blogger Robert Scoble op Facebook op basis van een anonieme Carl Zeiss-medewerker. Volgens Scoble liet die medewerker weten dat Apple aan een 'licht paar augmented reality/mixed reality-brillen'. De bril zou draadloos verbonden zijn met iPhones, waarbij afbeeldingen en andere informatie in het zichtveld van de drager kunnen verschijnen.

Dat Apple met een augmented reality-bril bezig is, is op zichzelf is geen nieuws. In november liet persbureau Bloomberg al weten dat het bedrijf hier aan werkt, maar dat het nog in een verkennende fase zit. Apple-CEO Tim Cook liet de afgelopen jaren al vaker weten dat hij meer ziet in AR dan virtual reality (VR).

Meer dan de bevestiging van de samenwerking met Carl Zeiss kan Scoble nog niet over het product zeggen, maar het klinkt als een variant op de Google Glass. Dat product werd in - tegenstelling tot de werkwijze van Apple - in de openbaarheid ontwikkeld en publiekelijk getest. De bril van de zoekgigant werd na enthousiaste ontvangst in de techsector uiteindelijk geen succes, waardoor de ontwikkeling stopgezet werd en hij uit de handel gehaald werd. Google werkt nu achter de schermen verder aan de technologie.

Augmented reality

Bij een AR-bril legt een bril een laag over de werkelijkheid heen. Bij het grote publiek werd de technologie deze zomer in één klap bekend door de hype rond Pokémon Go. Het spel werkt met AR waardoor de spelers daarbij de monstertjes via de smartphone vangen in de echte wereld.

Microsoft loopt momenteel voorop in augmented reality met de Hololens. De ontwikkelaarsversie van die bril is deze maand te koop in Europa. Daar hangt wel een prijskaartje van 3.299 euro aan.