Apple, LG en Valve investeren in headsets

Opvallende investering in eMagin. Het kleine bedrijfje maakte OLED microdisplays, piepkleine schermpjes die nu nog voornamelijk in voor militaire en medische toepassingen worden gebruikt. Apple, LG en Valve - vooral bekend als het bedrijf achter de gamedienst Steam - investeren nu samen 10 miljoen dollar (omgerekend 8,15 miljoen euro) in het bedrijf, dat recent ook zijn zinnen heeft gezet op headsets voor de consumentenmarkt. In documenten die het indiende bij de SEC, de Amerikaanse beurswaakhond, schrijft eMagin dat het samen zijn nieuwe investeerders massaproductie van consumentenheadsets wilt opstarten.

Een en ander is een teken dat LG, Apple en Valve rotsvast geloven in de toekomst van virtual en augmented reality. Apple heeft in zijn nieuwste mobiele besturingssysteem, iOS 11.3 al functies ingebouwd die het makkelijker maken om verrijkte apps te bouwen, die bijvoorbeeld informatie kunnen tonen als een extra laagje over de buitenwereld. LG en Valve werken al langer samen, en hebben ook al een VR headset uitgebracht: de LG VR.