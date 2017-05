Apple lost veiligheidsupdates voor bijna alle toestellen

De updates zijn voor alle duidelijheid niet gelinkt aan de cyberaanval waarbij wereldwijd computers getroffen werden door de WannaCry-ransomware. Desalniettemin loont het om tijdig te updaten net om misbruik te voorkomen.

Voor iOS (iPhone en iPad) hoor je nu te upgraden naar versie 10.3.2. Daarmee worden 41 gekende kwestbaarheden in het besturingssysteem opgelost. 23 daarvan gaan over webkit (de motor onder de Safari-browser) waarvan er 17 code op afstand kunnen laten uitvoeren en vijf die cross site scripting toelaten. Met code op afstand volstaat het soms om een toestel naar een website te lokken en zo te infecteren.

Wie een Mac heeft zorgt best dat hij op MacOS Sierra 10.12.5 zit. Gebruikers van El Capitan en Yosemite zorgen best dat ze Security Update 2017-002 downloaden. Hier worden in totaal 37 kwetsbaarheden aangepakt.

De Apple Watch krijgt ook een veiligheidsupdate die 12 problemen aanpakt (waarvan vier met code die op afstand kan worden uitgevoerd). Hier moet je upgraden naar versie watchOS 3.2.2. Voor Apple TV (tvOS) is dat versie 10.2.1. Ook hier worden 23 kwetsbaarheden opgelost waarvan 12 in Webkit.

Tot slot zijn er ook aparte updates voor Safari en voor problemen met grafische stuurprogramma's van Intel en Nvidia.

Windows

Ook wie geen Apple-hardware heeft kijkt best even zijn updates na. Want ook iTunes voor Windows krijgt met versie 12.6.1 een veiligheidsupdate. Net als iCloud dat nu aan versie 6.2.1 zit.