Apple mengt zich in de Toshiba-verkoop

Het getouwtrek rond verkoop van Toshiba's geheugenchiponderdeel blijft aanhouden. Techgigant Apple gooit nu zijn gewicht in de schaal door mogelijk drie miljard dollar toe te zeggen aan het bod van Bain Capital. Dat schrijft Bloomberg. Het felgeplaagde Toshiba heeft ettelijke miljarden schuld af te betalen en wilt daarom zijn onderdeel voor NAND-flashgeheugen verkopen aan de hoogste bieder. Prominent onder die bieders is Western Digital, dat moet opbieden tegen een groep geleid door Bain Capital. In dat laatste bod zit al geld van onder meer Dell en Seagate, en waarschijnlijk dus ook Apple.

Apple zou daarmee de fondsen opvullen die voordien werden geleverd door Innovation Network Corp. of Japan en Development Bank of Japan. Die laatste twee trokken zich terug na gerechtelijke bedreigingen van Western Digital. De verkoop van Toshiba's geheugendepartement is dan ook al enkele maanden een zootje. Het Japanse bedrijf heeft dringend cash nodig na een rampzalige investering in nucleaire bedrijven in de Verenigde Staten. De verkoop van zijn geheugenafdeling wordt echter bemoeilijkt door een reeks rechtszaken van Western Digital. Die storagemaker zegt dat hij vetorecht heeft op een eventuele verkoop, omdat Toshiba en Western Digital samen een fabriek uitbaten.

Apple gebruikt Toshiba's flashgeheugen onder meer in zijn iPhones en iPods, en heeft er zo dus baat bij te weten waar de onderdelen vandaan zullen komen.