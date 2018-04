Apple Music heeft 40 miljoen abonnees (en een nieuwe baas)

Streamingdienst Apple Music heeft op een drietal jaar tijd 40 miljoen abonnees verzameld. De dienst rondde die kaap eerder deze maand. Ze komt daarmee weer een stap dichter bij marktleider Spotify, dat 71 miljoen abonnees wereldwijd heeft.

Het cijfer is opmerkelijk, omdat Apple pas in 2015 met streaming begon. De techgigant, die via iTunes veel geld verdiende met het verkopen van digitale muziek, heeft zich lang verzet tegen het abonnementsmodel, zoals Spotify dat al jaren aanbiedt. Drie jaar geleden werd de streamingdienst Apple Music dan toch gelanceerd. Met succes, zo blijkt.

Apple Music mag de mijlpaal meteen vieren met een nieuwe baas. De streamingdienst heeft Oliver Schusser aangesteld als vicepresident Apple Music and International Content. Hij wordt daarmee verantwoordelijke voor de diensten van de techgigant, zoals de App Store en iTunes, buiten de VS.

Schusser was tot voor kort verantwoordelijk voor het internationale 'content' team, met onder meer de lancering van projecten als Apple Music, de App Stor, iTunes Moves en meer in verschillende landen buiten de VS.