Apple neemt AR start-up over

Techgigant Apple heeft een start-up overgenomen die lenzen maakt voor augmented reality (AR). Dat meldt Reuters. Apple heeft bevestigd dat het Akonia Holographics heeft overgenomen, maar gaf geen verdere details vrij over de acquisitie. Het bedrijf uit de Amerikaanse staat Colorado maakt AR-brillen. Bij dat soort technologie worden beelden bovenop de echte wereld geprojecteerd, in tegenstelling tot bijvoorbeeld virtual reality, dat de gebruiker in een volledig andere, gerenderde wereld dropt.

Apple toont al langer interesse in de nieuwe technologie, met onder meer AR developer kits voor de iPhone. De ARKit is ondertussen toe aan versie 1.5 en moet het mogelijk maken om rijkere AR-applicaties te ontwikkelen voor de smartphone, bijvoorbeeld door virtuele objecten te plaatsen op muren, in plaats van alleen op horizontale vlakken zoals tafels, wat tot nu toe het geval was.

De overname lijkt ook de geruchten nog eens te bevestigen dat Apple aan een eigen AR-bril zou werken. Naast de overname van Akonia zou Apple ook met de Duitse lenzenfabrikant Carl Zeiss aan een 'mixed reality' bril voor AR werken.