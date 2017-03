Apple neemt Workflow over en maakt de app gratis

Workflow zorgt ervoor dat je handelingen kan automatiseren zonder dat je daarbij zelf een hele rits apps moet openen. Hiervoor kan je 'workflows' genereren. Zo kan je instellen dat een gecreëerde fietsroute automatisch gedeeld wordt met een vriend. Of wanneer je je overslapen hebt, kan je de 'ik ben te laat'-workflow gebruiken: die spoort de volgende afspraak in je agenda op, berekent de reistijd en verstuurt automatisch een berichtje. Apple zag daar al langer iets in, want in 2015 bekroonde het Workflow tot meest innovatieve app van het jaar.

Concurrenten verwijderd

Terwijl de app voorheen 2.99 euro koste, is de app sinds vandaag gratis beschikbaar in de App Store. Om haar concurrenten uit de app te weren, heeft Apple in een update meteen schoon schip gemaakt. Zo werd de ondersteuning voor Uber, Google Chrome, Streetview, Pocket, LINE en Telegram verwijderd en werd Google Maps vervangen door Apple Maps.

Het team achter Workflow zal voor Apple gaan werken, meldt Techcrunch. Mogelijk wordt de functionaliteit van de app in de toekomst in iOS geïntegreerd, zoals dat ook met Siri gebeurde.