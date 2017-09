Apple opnieuw meest waardevolle merk

Sinds 2001 rangschikt Interbrand de marktwaarde van grote bedrijven in een top 100. Het onderzoeksbureau houdt in haar waardering rekening met de financiële prestaties van de bedrijven, de mate waarin de merknaam de consument kan beïnvloeden en de kracht die het merk heeft om een hoge prijs te kunnen vragen.

Apple, dat onlangs de iPhone X op de markt heeft gebracht voor 1.159 euro (en 1.329 euro voor de 256 GB-versie), wordt gewaardeerd op 187 miljard dollar en prijkt opnieuw bovenaan. Voor het vijfde jaar op rij wordt Apple gevolgd door Google. Microsoft springt dit jaar over Coca-Cola naar de derde plaats.

Technologiebedrijven goed vertegenwoordigd

Technologiebedrijven doen het ieder jaar beter in de ranglijst. Amazon stijgt naar de vijfde plaats. Facebook zag zijn waarde bijna verdubbelen en komt voor het eerst de top tien binnen. Die bestaat, met ook Samsung en IBM, uit maar liefst zeven technologiebedrijven. Verder in de top 100 vinden we ook nog Intel (15), Cisco (16), Oracle (17), Ebay (34), HP (53), Adobe (56), Huawei (70), Paypal (80) en Lenovo (100). Belgische merknamen zijn er niet in te bespeuren.