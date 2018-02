Apple's Homepod laat witte ringen na op hout

Met de HomePod wilde Apple de concurrentie aangaan met Google Home en Amazon Echo. Toch werd de nieuwste 'smart speaker' niet al te geweldig onthaald. De grootste troef van de HomePod is haar geluidskwaliteit. Hiervoor gebruikt Apple software die de kamer analyseert en zo een geluidsmodel opbouwt. De zeven speakers in de HomePod passen zich dan aan om elke kamer van een optimale geluidskwaliteit te voorzien. Toch vroegen veel recensenten zich al snel af of dat genoeg is om Google Home en Amazon Echo van de troon te stoten. De slimme luidspreker van Apple zou namelijk niet zo 'slim' zijn als de apparaten van de concurrenten. Met regelmatig foute antwoorden, gebrek aan stemherkenning en tal van ontbrekende commando's hinkt Siri nog wat achter op Google Assistant en Alexa.

Witte ringen

Daarbij komt nu nog eens dat verschillende gebruikers na een week al merken dat de HomePod houten oppervlaktes beschadigt. Op de plaats waar de HomePod staat, verschijnen blijkbaar al snel witte ringen. De witte ringen zouden ontstaan door een olie die vrijkomt door vibraties tussen de siliconen basis van de HomePod en de houten ondergrond. Apple heeft ondertussen het probleem al bevestigd, maar voorziet op dit moment nog geen echte oplossing. Verschillende gebruikers lanceerden op twitter ondertussen al de hashtag #RingGate om hun ongenoegen te uiten.

De ringen zouden na enkele dagen moeten vervagen na verwijdering van de HomePod. Als dat niet gebeurt, wordt aangeraden aan om het meubel achteraf schoon te maken. De beste oplossing volgens Apple is om de HomePod gewoon niet op een houten oppervlakte te plaatsen.

De Apple HomePod is op dit moment nog niet beschikbaar in België, maar zou deze lente ook bij ons gelanceerd worden. De Apple HomePod kost in de VS 349 dollar, wat omgerekend op zo een 279 euro zou neerkomen.