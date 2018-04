Apple's topmannen kregen bonus van 22 miljoen dollar aan aandelen

Apple heeft documenten op haar website geplaatst waarin te zien is op welke manier het bedrijf haar topmensen beloond. De documenten werden eerder openbaar gepubliceerd op de website van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), een toezichthouder voor de beurs.

Uit de bestanden blijkt dat de Apple-topmannen Phil Schiller, Eddy Cue, Craig Federighi, Angela Ahrendts, en Luca Maestri, elk beloond werden omwille van de sterke beurskoers van het bedrijf. Drie jaar geleden kende Apple aan Schiller, Cue, Riccio, en Williams 130.177 aandelen toe ter waarde van elk 22 miljoen dollar. De overige medewerkers kregen elk 77.000 aandelen van het bedrijf. Die hoeveelheid aandelen zijn elk goed voor zo'n 13 miljoen dollar.

Volgens de mededeling zal Apple de bonussen verder uitbreiden op 1 april van 2019 en op 1 april van 2020. Het is nog niet duidelijk hoeveel aandelen de medewerkers in kwestie dan in handen zullen krijgen.