Apple's zelfrijdende wagen aangereden

Het ongeval zelf lijkt quasi verwaarloosbaar. Op vrijdag 24 augustus werd de Lexus RX 450h bij het oprijden van de snelweg achteraan geraakt door een Nissan Leaf. De Lexus van Apple reed op dat moment minder dan 1 mijl per uur (1,6 km/u). De Nissan 15 mijl per uur (24 km/u). Er was schade, maar niemand raakte gewond.

Apple zelf geeft geen verdere commentaar over het ongeval, maar het verslag van het departement motorvoertuigen in Californië stelt duidelijk dat het om een zelfrijdende wagen gaat. Wie exact in fout was bij het ongeval is niet bekend.

Apple werkt al een tijdlang aan zelfrijdende wagens. Formeel heeft het bedrijf dat nooit toegegeven, maar de geruchten werden onder meer afgelopen zomer bevestigd in gerechtsdocumenten waaruit blijkt dat er minstens vijfduizend mensen van het bedrijf aan het project werken en dat Apple ook een eigen chip ontwikkelt voor de wagens.

Het rapport over het ongeval leert ons dat Apple actief de technologie aan het testen is. Het bedrijf is daar voor alle duidelijkheid niet de enige of eerste in. Onder meer Waymo (Google), Uber en de meeste grote automerken zijn vandaag bezig met de technologie. Volgens Reuters zijn er tot op heden 59 ongevallen gebeurd met een zelfrijdende wagen in Californië.