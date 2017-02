Apple schaft 3,5 mm jack af, komt met accessoireconnector

Apple maakt binnenkort een nieuwe poort beschikbaar voor accessoiremakers, dat bericht 9to5mac. De UAC-poort is iets minder dik dan USB-C en half zo breed als de USB-C of de Lightning-poort die op de iPhone en iPad zit. De aansluiting is bedoeld voor apparaten zoals koptelefoons. Of Apple gebruik van de UAC voor andere apparaten toe gaat staan, is niet duidelijk. Wanneer de UAC-poort wordt geïntroduceerd is ook nog onbekend. Doorgaans wordt een developer preview enkele maanden voor de introductie van een nieuwe poort vrijgegeven.

Geen extra kabeltje

Technologiesite The Verge meldt ondertussen dat het helemaal niet om een 'nieuwe' poort gaat. De UAC connector bestaat al even en zit onder meer op Nikon camera's. Bedoeling zou, volgens de bronnen van The Verge, niet zijn om nog een extra kabeltje te introduceren naast de Lightning en USB-C aansluitingen die nu op Apple-toestellen zitten, maar om die twee beter te doen samenwerken. Apple zou de UAC-poort ook niet op iPads en iPhones gaan plaatsen, maar hem gebruiken als 'tussenstuk' voor hoofdtelefoons. Op dit moment zijn oortjes met Lightning-aansluiting niet compatibel met USB-C-toestellen, en hoofdtelefoons met USB-C werken ook alleen met USB-C-audio. UAC zou een connector tussen de twee kunnen vormen.

Het zou het dus mogelijk moeten worden om, met genoeg connectoren, dezelfde hoofdtelefoon te gebruiken met verschillende toestellen of andersom. Dat is, laten we duidelijk zijn, nog altijd een pak vervelender dan gewoon een 3,5 mm headphone jack gebruiken met al uw oortjes, maar dat tijdperk van simpliciteit zijn we ondertussen voorbij. Apple heeft de headphone jack afgeschreven met zijn iPhone 7-model en steeds meer smartphonefabrikanten lijken het bedrijf daar ook in te volgen.