Apple scherpt privacyregels app store aan

Tot voor kort konden ontwikkelaars van iOS-apps aan hun gebruikers vragen om de contacten op het toestel te zien, en konden die gegevens ook worden doorverkocht zonder verdere expliciete toestemming. Volgens Bloomberg is dat niet langer het geval.

De nieuwe regels, die vorige week in voege zijn gegaan, verbieden ontwikkelaars om de contactenlijst van een smartphone of tablet in een database om te zetten, en die database te verkopen. App-ontwikkelaars mogen ook geen gegevens meer in gebruikersprofielen omzetten. Wel kunnen ze nog vragen om de contactenlijst van gebruikers voor de app in te zetten, maar dan moet er exact worden uitgelegd wat ze daarmee van plan zijn.

Het opslurpen van gebruikersgegevens, en zeker van gebruikersgegevens van vrienden, ligt bijzonder gevoelig sinds het Cambridge Analytica schandaal, waarbij een persoonlijkheidsquizje op Facebook duizenden persoonsgegevens zou hebben buitgemaakt. Apple lijkt nu te willen vermijden dat iets dergelijks ook kan gebeuren met iOS apps.

De nieuwe maatregel past bovendien in een bredere strategie van Apple om het inzamelen van gegevens door derden wat in te dijken. Op zijn recente WWDC ontwikkelaarsconferentie kondigde de techgigant bijvoorbeeld aan dat hij tracking door Facebook en anderen op zijn browser zou blokkeren.