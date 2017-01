Apple schroeft productie iPhone terug

Het is de Japanse zakenkrant Nikkei die schrijft dat Apple in het eerste kwartaal van 2017 tien procent minder iPhones zal produceren. De krant meldt dat op basis van data die het van Apple-leveranciers kreeg.

Apple geeft geen commentaar op de bewering. Wel gaf het in zijn meest recente kwartaalcijfers van eind oktober toe dat de verkoop van iPhones daalt.

Wel moeten we daarbij nuanceren dat er ook andere redenen zijn om de productie terug te schroeven. Zo wijst Nikkei er op dat Apple in dezelfde periode vorig jaar nog dertig procent minder smartphones maakte door een te grote stock. Ook is de eindejaarsperiode traditioneel een piek voor de verkoop van smartphones, wat er voor zorgt dat minder mensen in de eerste maanden van het jaar op zoek gaan naar een nieuw toestel.