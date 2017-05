Apple start met testen 5G

Volgens Business Insider heeft Apple een aanvraag ingediend voor tests in de 28- en 39 Ghz banden. 28 Ghz wordt volgens de aanvraag gebruikt voor communicatie tussen de aarde en de ruimte. De twee frequenties werden eerder door de Amerikaanse autoriteiten goedgekeurd voor tests met 5G. De tests zouden op twee plekken plaatsvinden. Een in Culpertino, het vroegere hoofdkwartier van Apple en de andere in Milpitas. Beide testlocaties bevinden zich in de Amerikaanse staat Californië.

De aanvraag voor een experimentele licentie draait rond een nieuwe technologie genaamd millimetergolf. Millimetergolf ontleent zijn naam aan de golflengte tussen 1 en 10 millimeter. Data wordt op een hogere frequentie verzonden tussen 30 GHz en 300 GHz waardoor de vertraging in de dataoverdracht afneemt en de capaciteit toeneemt. Theoretisch gezien zijn er snelheden tot 10 Gbps mogelijk. Millimetergolf heeft echter zijn nadelen. Radiogolven in deze bandbreedte hebben een bereik van slechts één kilometer en verzwakken snel. Ze worden geabsorbeerd door gassen in de atmosfeer en zelfs regen en vochtigheid kunnen een impact hebben op de sterkte van het signaal. De golflengtes kunnen ook geblokkeerd worden door fysieke objecten zoals gebouwen.

Er zijn dus nog enkele obstakels te overwinnen om de technologie in de praktijk te brengen. De uitrol van 5G wordt ten vroegste tegen 2020 verwacht.