Apple: sterke vraag naar vervangbatterijen

Apple zegt dat in een brief aan Amerikaanse wetsmakers die recent werd ingezien door Reuters. Het bedrijf achter de iPhone verlaagde in december de prijs van een vervanging van 79 dollar tot 29 dollar (29 euro in België). Dit nadat aan het licht kwam dat Apple het toestel kunstmatig trager maakte wanneer de batterij verouderde. Dit omdat de telefoon anders te vaak spontaan zou uitvallen.

Het succes van het programma is niet zo'n verrassing. Je kan als consument immers niet zelf de batterij vervangen en de lage prijs motiveert eigenaars om hun telefoon opnieuw sneller te maken en langer te laten meegaan.

Ook na 2018?

Interessant aan de verklaringen van Apple is dat het bedrijf recent ook aan Amerikaanse politici liet verstaan dat het overweegt om het batterij vervangprogramma te verlengen tot na 2018. Dit wanneer het er niet in slaagt om de onverwachte uitval van iPhones te beperken zonder de processorsnelheid te verlagen.

Beurswaakhond boos

Het batterijprobleem bezorgt Apple flink wat kopzorgen. Zo zegt de brief ook dat het bedrijf sinds de herfst van 2016 wist van de batterijproblemen in de iPhone 6, iPhone 6S en iPhone SE. De software om de telefoon te vertragen is er sinds januari 2017.

Maar omdat Apple daar niet over communiceerde onderzoekt momenteel de Amerikaanse justitie en beurswaakhond SEC of het bedrijf daarmee geen regels heeft overtreden. Intussen zijn er ook een vijftigtal class-action rechtszaken in de VS en wordt de zaak ook in andere landen onderzocht.