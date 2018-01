Apple stopt batterijbeheer in iOS11.3

Deze lente komt er een nieuwe update voor iOS, het mobiele besturingssysteem van Apple. Dit zijn de opvallendste veranderingen

Batterijbeheer

Belangrijkste nieuwigheid is waarschijnlijk dat in iOS11.3 gebruikers zelf kunnen kiezen op welke manier de telefoon met zijn batterij omgaat. Dit is natuurlijk een direct gevolg van de hetze die ontstond toen Apple toegaf dat het oudere telefoons vertraagde in een poging om het leven van versleten batterijen te verlengen. Als reactie op de controverse kwam de techgigant met de belofte dat gebruikers zelf mochten kiezen of ze al dan niet oudere telefoons zouden vertragen. Met 11.3 kan je die throttling dus zelf aan- of uitzetten, in de Instellingen. Apple meldt dat de telefoon hier ook zal vertellen wanneer je een batterij zou moeten vervangen.

Animoji

Een van de opvallendste nieuwigheden in de iPhone X was de 'animoji', een reeks geanimeerde icoontjes die gezichtsuitdrukkingen van gebruikers overnamen. In iOS11 zaten er zo twaalf, en daar komen nu vier nieuwe bij: een draak, een beer, een leeuw en een schedel.

Augmented reality

Net als veel andere techbedrijven ziet Apple wel wat in augmented reality. De ARKit, een ontwikkelingsplatform voor augmented reality apps, is daarom uitgebreid en kan nu meer dan enkel horizontale oppervlakken herkennen. Zo kon je virtuele Ikea sofa's in de app zetten, maar geen virtuele schilderijen aan de muur hangen. Dat zou nu verleden tijd moeten zijn met ARKit 1.5. De nieuwste versie zou bovendien platte beelden zoals borden, posters en kunst kunnen herkennen, zodat ook daar AR content aan gehangen kan worden.