Apple stopt verkoop iPod Nano en Shuffle

De stopzetting wordt door een woordvoerder aan onder meer Business Insider en The Register bevestigd. Apple heeft nog geen verklaring gegeven, maar waarschijnlijk vindt de techgigant de muziekspelers in het huidige streamingtijdperk niet meer van deze tijd. Van de Nano en Shuffle zijn al sinds 2015 geen nieuwe versies meer verschenen en beide apparaatjes werken niet met Apple Music.

Wie in de nabije toekomst een nieuwe iPod wil kopen, kan enkel nog kiezen voor de iPod Touch. Deze werkt wel met Apple Music en is bovendien technisch vergelijkbaar met een iPhone 6.

De Nano kwam in 2005 op de markt als opvolger van de iPod Mini, beide toestellen waren kleiner, lichter en goedkoper dan de klassieke iPod. Dat jaar bracht Apple ook de iPod Shuffle uit, een nog kleinere en goedkopere muziekspeler, maar met beperkte opslag en zonder scherm.

De stopzetting van de iPod-reeks is al een tijdje aan de gang. In 2014 verdween de originele iPod, sinds 2007 bekend als de iPod Classic. Dat Apple ook de andere iPods al enkele jaren niet meer vernieuwde deed al langer vermoeden dat de muziekspelers op het einde van zijn bestaan waren. De markt voor mp3-spelers is vandaag voor een groot deel opgeslorpt door het smartphonesegment, waarmee je zowel muziekbestanden kan afspelen als streamen.

Hoewel iPods vandaag maar een fractie meer bedragen van de omzet van Apple, waren ze begin jaren 2000 cruciaal in de comeback van het merk. De iconische muziekspeler kwam er na de terugkeer van Steve Jobs en zette Apple weer op de kaart als technologiereus. Zo zorgde het succes van het toestel er voor dat Apple later ook de iPhone en de iPad zou uitbrengen.