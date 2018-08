Apple: 'uw iPhone luistert u niet af'

Als u op ieder moment 'Hey Siri' kunt zeggen om uw iPhone te activeren, waarom zou het toestel dan niet ongevraagd alles opnemen wat u zegt? Het is een bezorgdheid die wel vaker wordt geuit en waar Amerikaanse politici een antwoord op wilden. In een brief naar die politici heeft Apple nu met klem ontkend dat apps op de iPhone op die manier audio verzamelen. Het bedrijf wijst erop dat alle pogingen om het commando 'Hey Siri' te herkennen via machine learning op het toestel zelf verwerkt worden en nooit gedeeld worden met third-party-apps.

Apple stelt ook dat gebruikers de toegang tot de microfoon expliciet moeten goedkeuren en dat apps een duidelijk signaal moeten geven dat ze luisteren. Het verbiedt andere apps expliciet om ongevraagd audio op te nemen.

In de inleiding van de brief wijst Apple er fijntjes op dat haar verdienmodel verschilt van dat van andere techbedrijven. "De klant is niet ons product, en ons businessmodel hangt niet af van het verzamelen van grote hoeveelheden gebruiktersdata om gerichte profielen op te stellen voor adverteerders."

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft dezelfde vragen gekregen van de Amerikaanse volksvertegenwoordigers, maar het is niet bekend of Alphabet al geantwoord heeft.

Waar komt die ongerustheid vandaan?

Eind vorig jaar berichtte The New York Times dat zeker 250 apps uit de Google Play Store en tientallen in de Apple Store de omgeving afluisteren. De apps, vooral spelletjes, zouden kunnen horen naar welke tv-programma's iemand kijkt en die data doorverkopen aan adverteerders. Al lang circuleert het gerucht dat ook de Facebook-app haar gebruikers ongevraagd zou afluisteren om gerichte advertenties te plaatsen, maar daar bestaat geen enkel bewijs voor.

Wie toch ongerust zou zijn over dergelijke afluisterpraktijken, doet er goed aan om de privacyinstellingen op zijn of haar smartphone na te kijken. Dat doet u op de iPhone door bij Instellingen naar Privacy te gaan en daarbij de locatie en de microfoon uit te schakelen. Op Android-toestellen gaat u bij Apps naar Toestemmingen en kunt u de microfoon uitschakelen voor alle apps die u niet vertrouwt.